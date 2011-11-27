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宏观经济 | 2011年 11月 28日 星期一 07:29 BJT

《美国重要政经日程》--11月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- 劳工统计局公布11月罢工报告.

-- 商务部公布10月建筑许可修正值.

-- 全美不动产协会(NAR)公布季度商业预估.

1500 - 商务部公布10月新屋销售.

1600 - 农业部公布美国谷物、油籽每周出口检验报告.

1600 - 财政部宣布每周例行销售四周期国库券.

1630 - 财政部每周例行销售三个月及六个月期国库券.

2100 - 农业部公布每周作物进度报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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