〔美国债市〕11月23日止当周外国央行减持美国公债但增持机构债--FED

路透纽约11月25日电---美国联邦储备理事会(FED)周五公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债和机构债总量大幅下降.

美联储说,截至11月23日,外国央行持有的美国公债和机构债合计减少194.6亿美元,至3.450万亿(兆)美元.

持仓明细显示,外国央行持有的美国公债总额减少了204.5亿美元,至2.730万亿美元.

不过外国央行对包括房利美FNMA.OB、房贷美FMCC.OB等在内的美国最大抵押贷款融资机构所发行或担保的证券持仓增加了9.85亿美元,至7,197.2亿美元.

外国央行,特别是亚洲国家央行,在最近几年向来是美债的最大买家,并持有逾四分之一美国财政部在市场流通的美债.其中中国和日本是美债最大的国外持有人.

这项数据通常在周四公布.不过由于感恩节假期,因此美国政府延後一日公布.

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