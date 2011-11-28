〔日本个股〕尔必达同意出售旗下EBS优先股给台湾华东科技--日经

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月26日电---日本经济新闻报导,日本最大动态随机存取记忆体(DRAM)制造商尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T已同意将旗下EBS的优先股出售给台湾半导体公司华东科技,金额为37.5亿日圆(4,827万美元).
报导称,EBS为母公司管理资金.此项交易预计在12月中完成.
日经称,由于DRAM价格在过去半年下跌将近50%,尔必达的财务状况已经吃紧.4-9月共净损达567亿日圆.
报导说,出售EBS优先股的所得资金部分将用于偿付债务和购买设备.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。