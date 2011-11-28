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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 08:29 BJT

〔日本个股〕尔必达同意出售旗下EBS优先股给台湾华东科技--日经

路透11月26日电---日本经济新闻报导,日本最大动态随机存取记忆体(DRAM)制造商尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T已同意将旗下EBS的优先股出售给台湾半导体公司华东科技,金额为37.5亿日圆(4,827万美元).

报导称,EBS为母公司管理资金.此项交易预计在12月中完成.

日经称,由于DRAM价格在过去半年下跌将近50%,尔必达的财务状况已经吃紧.4-9月共净损达567亿日圆.

报导说,出售EBS优先股的所得资金部分将用于偿付债务和购买设备.(完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

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