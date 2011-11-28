《台湾报摘》--经济日报11月28日

* 头版头条:

--在政府要求"欠券还券"一声令下,本周将掀起外资回补潮.第一波即是周二要求提前还券的22档个股,总张数高达19万张.同时,金管会下令,证交所本周将全面清查融资性借券,并要求限期还券,初估外资借券馀额将因此下降二、三成,有助消除市场卖压心理因素.

* 其他:

--奇美(3481.TW)集团旗下启耀光电3610.TWO周日传出精简人事三分之一的震撼弹.启耀董事长丁景隆表示,企业为转型,进行人力结构调整,目前还在作明年的营运计划,没有确定数字.

--首波登陆的六家台资银行,中国大陆分行首年经营全部获利,累计前十月,六家大陆分行共赚831万美元,全年可望突破1,000万美元.明年1月会向银监会递件申请人民币业务,依照银监会审查速度,最快明年第一季就可以承作人民币业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.