《台湾报摘》--工商时报11月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--美国年终销售旺季开出红盘,根据上周六出炉的零售统计显示,今年美国感恩节翌日,所谓"黑色星期五"的零售额较去年同期跃增6.6%,达到114亿美元,不仅创下2007年以来最大增幅,也达到历史新高.
* 其他:
--行政院主计处甫完成的调查指出,随着景气趋缓,工作难找,台湾失业逾一年的长期失业人口又见回升,10月份升至8万人,创下近七个月新高,显示劳动市场的就业情况确实已呈紧缩.
--茂德5387.TWO引资策略投资人,全球第二大晶圆代工厂格罗方德半导体(GLOBAL FOUNDRIES)相中12寸晶圆厂,即将来台会商,若此案年底前成功,茂德将可顺利解危.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。