版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 08:56 BJT

《台湾报摘》--工商时报11月28日

* 头版头条:

--美国年终销售旺季开出红盘,根据上周六出炉的零售统计显示,今年美国感恩节翌日,所谓"黑色星期五"的零售额较去年同期跃增6.6%,达到114亿美元,不仅创下2007年以来最大增幅,也达到历史新高.

* 其他:

--行政院主计处甫完成的调查指出,随着景气趋缓,工作难找,台湾失业逾一年的长期失业人口又见回升,10月份升至8万人,创下近七个月新高,显示劳动市场的就业情况确实已呈紧缩.

--茂德5387.TWO引资策略投资人,全球第二大晶圆代工厂格罗方德半导体(GLOBAL FOUNDRIES)相中12寸晶圆厂,即将来台会商,若此案年底前成功,茂德将可顺利解危.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐