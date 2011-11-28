更正:〔东京汇市〕欧元因意大利援助希望而跳升,但後市料仍不稳

(更正:英文原文有误,第四个要点与内文第三段中意大利标债时间应为"周二",非"周一")

* 欧元兑美元跳涨至1.3342,纽约尾盘为1.3230

* 媒体报导点燃对意大利援助的希望

* 市场仍抱持怀疑态度,静候证实

* 意大利周二将最多标售80亿欧元债券

路透悉尼11月28日电---欧元兑美元周一因一波空头回补而跳涨,此前意大利新闻报报导称,国际货币基金组织(IMF)正在准备意大利援救方案.

欧元兑美元EUR=从1.3230跳升至1.3342,此前这篇未指明消息来源的报导称,最多可能会有6,000亿欧元的资金提供给意大利,利率为4-5%,让意大利有18个月的喘息时间.

意大利计划周二从债市最多筹集80亿欧元的资金,这篇报导亦帮助缓解了市场的紧张情绪.但市场人士仍对IMF的援助持怀疑态度,因援助规模将超出该机构现有的能力.

"除非我们得到确认IMF正在拟定意大利救助方案,否则我猜测市场人士会希望逢高卖出,"Westpac Bank驻悉尼外汇策略主管Robert Rennie指出.

欧元最新报1.3295美元,初步阻力位料在5日移动均线切入位1.3347美元附近.欧元兑美元已累计下挫约7%,从10月27日高位1.4247跌落至11月25日低位1.3210,因欧债危机在整个欧洲蔓延.

即便该地区的避险之地德国也未能幸免.德国上周遭遇欧元面世以来最差的公债标售.意大利周五的短债标售亦遇冷,令该国两年期公债收益率(殖利率)IT2YT=TWEB升至8%上方.

"显然如果正在达成协议,将能明显平息市场担忧.我们总是谈论防范欧债危机扩散,对于金融市场而言这是一个很高的屏障.我们需要观察情势的发展,"Rennie并称.

欧元反弹,令美元指数.DXY下跌0.6%至79.237,从周五所及的两个月高位79.702回落.美元兑日圆JPY=报77.65,纽约尾盘为77.73.

大宗商品货币追随欧元走高,其中澳元兑美元AUD=D4从周五纽约尾盘的0.9693跳涨至0.9824.

欧元区财长周二将召开会议,路透取得的文件显示,欧洲金融稳定机构(EFSF)纾困基金的详细运作规定正等待批准.

这些规定获批之後,将为4,400亿欧元的EFSF清除障碍,在未来数周吸引来自民间及公共投资者的资金至其联合投资基金,将可扩大EFSF的资源.

纽约 当日 今年来 2010年

0034GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3285 1.3233 +0.39 -0.69 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.64 77.73 -0.12 -4.33 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 103.16 102.87 +0.28 -5.01 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9292 0.9306 -0.15 -0.46 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5475 1.5447 +0.18 -0.79 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0421 1.0487 -0.63 +4.56 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9807 0.9704 +1.06 -3.88 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7489 0.7387 +1.38 -3.88 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 76.180 75.390 +1.05 -8.29 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 58.160 57.430 +1.27 -8.05 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 120.17 120.07 +0.08 -5.12 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3087 1.3117 -0.23 -0.23 1.3117

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 兰秀娟/戴素萍/王翔琼;审校 徐文焰/张若琪

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]