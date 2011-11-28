更正:〔东京汇市〕欧元因意大利援助希望而跳升,但後市料仍不稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:英文原文有误,第四个要点与内文第三段中意大利标债时间应为"周二",非"周一")
* 欧元兑美元跳涨至1.3342,纽约尾盘为1.3230
* 媒体报导点燃对意大利援助的希望
* 市场仍抱持怀疑态度,静候证实
* 意大利周二将最多标售80亿欧元债券
路透悉尼11月28日电---欧元兑美元周一因一波空头回补而跳涨,此前意大利新闻报报导称,国际货币基金组织(IMF)正在准备意大利援救方案.
欧元兑美元EUR=从1.3230跳升至1.3342,此前这篇未指明消息来源的报导称,最多可能会有6,000亿欧元的资金提供给意大利,利率为4-5%,让意大利有18个月的喘息时间.
意大利计划周二从债市最多筹集80亿欧元的资金,这篇报导亦帮助缓解了市场的紧张情绪.但市场人士仍对IMF的援助持怀疑态度,因援助规模将超出该机构现有的能力.
"除非我们得到确认IMF正在拟定意大利救助方案,否则我猜测市场人士会希望逢高卖出,"Westpac Bank驻悉尼外汇策略主管Robert Rennie指出.
欧元最新报1.3295美元,初步阻力位料在5日移动均线切入位1.3347美元附近.欧元兑美元已累计下挫约7%,从10月27日高位1.4247跌落至11月25日低位1.3210,因欧债危机在整个欧洲蔓延.
即便该地区的避险之地德国也未能幸免.德国上周遭遇欧元面世以来最差的公债标售.意大利周五的短债标售亦遇冷,令该国两年期公债收益率(殖利率)IT2YT=TWEB升至8%上方.
"显然如果正在达成协议,将能明显平息市场担忧.我们总是谈论防范欧债危机扩散,对于金融市场而言这是一个很高的屏障.我们需要观察情势的发展,"Rennie并称.
欧元反弹,令美元指数.DXY下跌0.6%至79.237,从周五所及的两个月高位79.702回落.美元兑日圆JPY=报77.65,纽约尾盘为77.73.
大宗商品货币追随欧元走高,其中澳元兑美元AUD=D4从周五纽约尾盘的0.9693跳涨至0.9824.
欧元区财长周二将召开会议,路透取得的文件显示,欧洲金融稳定机构(EFSF)纾困基金的详细运作规定正等待批准.
这些规定获批之後,将为4,400亿欧元的EFSF清除障碍,在未来数周吸引来自民间及公共投资者的资金至其联合投资基金,将可扩大EFSF的资源.
纽约 当日 今年来 2010年
0034GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3285 1.3233 +0.39 -0.69 1.3377
美元/日圆 JPY= 77.64 77.73 -0.12 -4.33 81.15
欧元/日圆 EURJPY=R 103.16 102.87 +0.28 -5.01 108.60
美元/瑞郎 CHF= 0.9292 0.9306 -0.15 -0.46 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.5475 1.5447 +0.18 -0.79 1.5599
美元/加元 CAD= 1.0421 1.0487 -0.63 +4.56 0.9967
澳元/美元 AUD= 0.9807 0.9704 +1.06 -3.88 1.0203
新西兰元/美元 NZD= 0.7489 0.7387 +1.38 -3.88 0.7791
澳元/日圆 AUDJPY=R 76.180 75.390 +1.05 -8.29 83.070
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 58.160 57.430 +1.27 -8.05 63.250
英镑/日圆 GBPJPY=R 120.17 120.07 +0.08 -5.12 126.66
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3087 1.3117 -0.23 -0.23 1.3117
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 兰秀娟/戴素萍/王翔琼;审校 徐文焰/张若琪
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。