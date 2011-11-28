版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 08:56 BJT

〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北11月28日电---台湾央行周一表示,例行开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为1,502亿台币.

央行各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上周五共发行1,312亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,上周五当日超额准备为3亿台币;至周日,累计超额准备为1,985亿台币,加计前期1%的超额准备为3,434亿台币.(完)

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐