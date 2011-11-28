〔新西兰政经〕政府资产出售第一批或在2012年底前执行--总理当选人

路透惠灵顿11月28日电---新西兰总理当选人约翰基周一表示,新西兰国有资产出售第一批可能在接近明年底时执行,出售的资产很可能是三家电力公司之一.

执政的国家党在周六大选中胜出重掌政权,且在两个较小政党的支持下,将获得推动具争议的资产出售计画过关所必需的多数支持.

约翰基表示,出售任何资产前都有许多的工作要做.出售资产料可带来50-70亿新西兰元(38-53亿美元)的收入,有助恢复预算盈馀.

国家党计画出售三家国营电力公司和煤矿商Solid Energy的少数股权,并进一步削减其在国营新西兰航空(AIR.NZ)的持股.

约翰基已承诺,政府将维持在所有资产中至少持股51%,且将把持股优先售予本地小型投资者,每个投资者持股比例上限可能为10%.(完)