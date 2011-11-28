〔新西兰政经〕政府资产出售第一批或在2012年底前执行--总理当选人

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿11月28日电---新西兰总理当选人约翰基周一表示,新西兰国有资产出售第一批可能在接近明年底时执行,出售的资产很可能是三家电力公司之一.
执政的国家党在周六大选中胜出重掌政权,且在两个较小政党的支持下,将获得推动具争议的资产出售计画过关所必需的多数支持.
约翰基表示,出售任何资产前都有许多的工作要做.出售资产料可带来50-70亿新西兰元(38-53亿美元)的收入,有助恢复预算盈馀.
国家党计画出售三家国营电力公司和煤矿商Solid Energy的少数股权,并进一步削减其在国营新西兰航空(AIR.NZ)的持股.
约翰基已承诺,政府将维持在所有资产中至少持股51%,且将把持股优先售予本地小型投资者,每个投资者持股比例上限可能为10%.(完)
--编译 王冠中;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。