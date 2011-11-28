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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 09:35 BJT

《台湾重要政经日程》--11月28日-2012年1月14日

==================今日重要政经消息======================

11/28(一)

--09:00 经建会举办欧债危机与国际金融情势研讨会.

--财政部标售273天期国库券"财100-9",金额200亿台币.

--经建会公布10月领先指标,上月为月减0.3%.

==================近期重要政经消息======================

12/5(一)

--央行公布至11月底外汇存底,10月底为3,933.27亿美元.

--主计处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率,10月为成长1.22%.

12/8(一)

--财政部公布11月进出口金额,10月出口年增率11.7%.

12/8(四)

--财政部标售182天期国库券"财100-10",金额300亿台币.

12/20(二)

--财政部标售273天期国库券"财100-11",金额300亿台币.

--16:00 经济部公布11月外销订单年增率,10月为年增4.38%.

--16:00 主计处公布11月经季调失业率,10月经季调失业率4.30%.

12/23(五)

--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年成长1.41%.

12/26(一)

--财政部标售10年期公债100/9R,金额350亿台币.

*--16:00 央行公布11月M2货币总计数年增率,上月为年增5.54%.

2012年

1/14(六)

--总统与立法委员选举.

注: * 代表新增内容.(完)

--记者 董永年; 审校 丁淑琴

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