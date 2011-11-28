〔路透专访〕印尼央行称已对国内银行进行压力测试,能应对欧元区状况

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透雅加达11月25日电---印尼央行副总裁Muliaman Hadad周五表示,已对国内银行进行压力测试,评估其对欧元区可能遭到降评及情况恶化的因应能力,并认为银行业者对欧洲和美国的曝险仅占其总资产的4.7%.
印尼央行并对有欧洲曝险和美国贸易融资的企业进行压力测试.Hadad表示,如果发生所有西方信用额度均终止的极端情况下,国内的流动性将"还不错".
"我们做了某种压力测试--让我们假设葡萄牙倒了,又如果西班牙倒了,如果统统都倒下了,那麽会对我们的银行造成什麽样的冲击--其总曝险部位相当的小,"Hadad接受专访时表示.
他表示,银行业者的曝险部位约100兆(万亿)卢比(110亿美元),其中包括信用状在内.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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