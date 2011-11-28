〔巴西个股〕淡水河谷2012年将投资约190亿美元--报载

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透圣保罗11月26日电---巴西报纸网站援引未具名的消息人士称,全球第二大矿业公司巴西淡水河谷(VALE5.SA)(VALE.N)计画在2012年投资约190亿美元,远低于2011年的240亿美元投资计画.
O Estado de S.Paulo报纸称,新的资本支出预算将会大约与2011年的资本投资金额相当.此为淡水河谷执行长Murilo Ferreira七个月前上任以来首次拟定的支出预算.
淡水河谷截至9月使用了113.08亿美元的资本支出预算,不到原先计画的一半.报导称,2012年预算将会反映这个情况.
淡水河谷公司代表向路透表示,不会就该报导置评.(完)
--编译 王冠中;审校 隋芬
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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