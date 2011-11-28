〔欧洲金融〕德国抨击巴罗索对欧元区共同债券的暗示是"不负责的"

路透柏林11月26日电---德国副总理暨经济部长罗斯勒周六称欧盟执委会上周对于发行欧元区联合债券的提案是"不负责的",并表示德国仍将坚定反对.

罗斯勒在一电台访问时说,欧盟执委会主席巴罗索上周对于欧元区债券的暗示是错误的.巴罗索暗示一旦确保欧元区国家预算不违反欧盟规则的干预性新法得到落实,就可望发行欧元区债券[ID:nCN1238942],

"我认为巴罗索再度重启这个欧元区债券的讨论,是不负责的."罗斯勒告诉柏林InfoRadio电台.其措辞较德国总理梅克尔所用的"非常不恰当"更进一步.

罗斯勒指出,对德国和欧洲而言,发行欧元区共同债券将是个错误,因为那会缓解高负债国家降低赤字的压力.

但他未提到柏林方面的主要顾虑,即欧元区共同债券将使德国的举债成本升高.

"那对德国将是不利的--可能也未必符合他(巴罗索)的利益,"罗斯勒称."但对欧洲也是不利的,因为债务将被集体化.高负债国家需整固预算的压力将立即消失.换句话说,实际上等于阻碍了迈向建构'稳定联盟'之路."

罗斯勒表示,德国希望欧元区能加强落实预算纪律,以寻求更大程度的稳定.

巴罗索周五在葡萄牙表示,他认为德国的立场不是个大问题.他为欧盟执委会对共同债券的提案辩护,认为欧元区共同债券是解决危机的可能办法.

"我们认为是发动讨论的时候了.欧盟执委会有义务发起并提出构想,很显然,之後则由成员国决定是否采纳."(完)