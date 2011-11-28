主要国家经济指标预测--11月29日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月28日(一)
2330 日本所有家庭支出(较前月) 10月 持平 +0.9%
(较上年同期) -1.5% -1.9%
2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 +0.6% -1.2%
11月29日(二)
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 11月 持平 +0.4%
(较上年同期) +1.3% +0.8%
0900 意大利薪资(较上月) 10月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.7%
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 增加5 增加6
抵押贷款额(亿英镑) 增加4.5 增加3
抵押贷款批准件数(千件) 51.5 51.0
M4货供额(较前月) -- -0.4%
1000 欧元区企业景气指数 11月 负0.30 负0.18
经济景气指数 94.0 94.8
工业景气指数 负7.6 负6.6
服务业景气指数 0.0 0.2
消费者景气指数 负20.4 负19.9
消费者通胀预期指数 -- 24.0
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月26日当周 -- -0.9%
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字111.5 赤字153.3
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月26日当周 -- +3.7%
1400 美国标普/Case-Shiller未经季节调整房价指数(较前月)
9月 +0.1% +0.2%
经季节调整房价指数(较前月) -0.1% 持平
房价指数(较上年同期) -3.0% -3.8%
1500 美国消费者信心指数 11月 44.0 39.8
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 -- -0.1%
2145 新西兰建筑许可(较前月) 10月 -- +12.5%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月27日(日)
-- 中国规模以上工业企业利润(较上年同期) 1-10月 25.3% --
2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 89 --
11月28日(一)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 11月初值 持平 持平
(较上年同期) +2.4% +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 持平 -0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.7%
0800 台湾领先指标(月变动率) 10月 -0.2% --
0900 意大利企业信心指数 11月 94.4 93.0
0900 欧元区民间贷款(较上年同期) 10月 +2.7% +2.5%
M3货供额三个月移动平均(较上年同期) +2.8% --
M3货供额(较上年同期) +2.6% +3.4%
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 负19 负13
1200 德国GfK消费者信心指数 12月 5.6 5.2
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 85.5 --
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 30.7 31.5
1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业综合指数 11月 3.2 --
2300 韩国经常帐收支(亿美元) 10月 盈馀21.0 --
(完)
--整理 戴素萍/王洋;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。