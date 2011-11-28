〔台湾个股〕宏达电没有新策略宣布,明年2月将发表新产品--财务长

路透台北11月28日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周一表示,第四季财测目标下调,肇因于iPHONE 4S开始销售等因素影响,公司明年2月将发表具竞争力的新产品,对明年的营运有信心.

宏达电财务长容觉生在接受路透电话专访时称,此时没有新的策略要宣布,虽然下修第四季财测,但今年4,500万支智慧手机的出货量,仍较去年的2,500万高.