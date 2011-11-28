〔台湾个股〕宏达电没有新策略宣布,明年2月将发表新产品--财务长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北11月28日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周一表示,第四季财测目标下调,肇因于iPHONE 4S开始销售等因素影响,公司明年2月将发表具竞争力的新产品,对明年的营运有信心.
宏达电财务长容觉生在接受路透电话专访时称,此时没有新的策略要宣布,虽然下修第四季财测,但今年4,500万支智慧手机的出货量,仍较去年的2,500万高.
宏达电日前无预警下修第四季营收预估,由较上年同期成长20-30%下调为零成长,冲击股价连跌两根停板.本地时间10:07,宏达电重挫4.9%,加权股价指数.TWII则上涨1.24%.(完)
--采访 詹颖颐;撰写 董永年;审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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