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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 10:21 BJT

〔台湾个股〕宏达电没有新策略宣布,明年2月将发表新产品--财务长

路透台北11月28日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周一表示,第四季财测目标下调,肇因于iPHONE 4S开始销售等因素影响,公司明年2月将发表具竞争力的新产品,对明年的营运有信心.

宏达电财务长容觉生在接受路透电话专访时称,此时没有新的策略要宣布,虽然下修第四季财测,但今年4,500万支智慧手机的出货量,仍较去年的2,500万高.

宏达电日前无预警下修第四季营收预估,由较上年同期成长20-30%下调为零成长,冲击股价连跌两根停板.本地时间10:07,宏达电重挫4.9%,加权股价指数.TWII则上涨1.24%.(完)

--采访 詹颖颐;撰写 董永年;审校 杨淑祯

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