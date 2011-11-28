〔基金观点〕贝莱德基金青睐工业类股,避开景气循环类股

路透11月25日电---贝莱德英国小型企业基金仍看多工业类股,并降低景气循环类企业的持股比重,因欧洲债务危机及全球经济放缓令消费者缩减支出.

"过去六个月来,我们一直把基金中某些较偏向景气循环类的企业比重降低,并试着增加比较有结构性成长导向企业的比重,"基金经理人Ralph Cox对路透表示.

该基金10月的报酬主要来自于英国航太国防零件制造商Senior Plc (SNR.L).该公司挤下视频搜寻引擎业者Blinkx Plc's BLNX.L,成为该基金的最大持股.该基金所管理的资产约4.283亿英镑.

Cox认为,尽管英国未来四年的国防预算遭到削减,波音备受期待的787 Dreamliner面世,料将助Senior一臂之力.Senior股价在过去一年已大涨近13%.

Cox亦青睐高科技器具公司Oxford Instruments Plc (OXIG.L),称其是英国海外成功企业的典范.

贝莱德这档基金已有一段时间一直低配消费性景气循环类股.

Cox表示,欧洲应该要向市场注资,才能对抗通缩趋势.

"量化宽松应该要用在欧洲,英国目前已经推出.这为经济争取更多时间,并阻止...通缩问题,"他称.

然Cox认为,投资人的信心明年可望开始回升,因欧洲的政治问题将开始缓解,且大家又重拾一些安全感.

此时,那些有100%结构性成长且未受消费者缩减支出影响的公司,是稳操胜券的投资标的.(完)