〔台湾股市〕涨幅扩大至逾2%,市场预期欧洲将采取措施缓解融资压力

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北11月28日电---台湾股市周一涨幅扩大至逾2%,跟随区域股市的涨势,因市场预期欧洲将采取措施缓解欧元区融资压力.
本地时间11:10,加价股价指数.TWII涨134.96点,报6,919.48点.
台币兑美元TWD=TP上涨6分,报30.4.
台湾证券交易所上周五资料显示,外资及陆资在台股卖超,本月累计卖超约为700亿台币.[ID:nCT0485101] (完)
--记者 董永年,审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选