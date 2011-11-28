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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 11:21 BJT

〔台湾股市〕涨幅扩大至逾2%,市场预期欧洲将采取措施缓解融资压力

路透台北11月28日电---台湾股市周一涨幅扩大至逾2%,跟随区域股市的涨势,因市场预期欧洲将采取措施缓解欧元区融资压力.

本地时间11:10,加价股价指数.TWII涨134.96点,报6,919.48点.

台币兑美元TWD=TP上涨6分,报30.4.

台湾证券交易所上周五资料显示,外资及陆资在台股卖超,本月累计卖超约为700亿台币.[ID:nCT0485101] (完)

--记者 董永年,审校 张喜良

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