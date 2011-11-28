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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 11:53 BJT

〔台湾货币市场〕273天期国库券决标贴现率估在0.78-0.85%

路透台北11月28日电---根据路透周一访查四家金融机构,今日午间将标售的273天期国库券加权平均投标利率区间会落于0.78-0.85%之间.

其中有一家外商银行估计其决标利率在0.78-0.80%中间,但有大型票券商及银行认为,由于年关将近,不少银行认为"一动不如一静",因此估计本次的决标利率可能会高于0.80%.

也有本地银行提到,本次标售的金额200亿台币,略少于先前每个月标售的金额,这也可能让利率略低于0.80%.

财政部委托央行今日标售100-9期273天期国库券发行,金额200亿台币,明日交割.

近二年国库券标售结果大致如下:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

2010年

12月13日 273 300亿 0.700 2.43

11月25日 91 250亿 0.425 4.28

11月10日 182 200亿 0.550 4.97

10月28日 273 300亿 0.637 2.68

10月21日 364 250亿 0.666 3.96

9月28日 182 300亿 0.550 2.90

8月31日 273 250亿 0.450 6.37

8月 3日 273 300亿 0.593 3.80

7月23日 91 350亿 0.358 3.99

4月12日 273 250亿 0.556 7.07

3月31日 182 200亿 0.500 6.73

3月26日 273 250亿 0.685 3.55

2月 6日 182 250亿 0.179 4.49 (完)

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--记者 高洁如; 审校 丁淑琴

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