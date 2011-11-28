〔台湾货币市场〕273天期国库券决标贴现率估在0.78-0.85%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月28日电---根据路透周一访查四家金融机构,今日午间将标售的273天期国库券加权平均投标利率区间会落于0.78-0.85%之间.
其中有一家外商银行估计其决标利率在0.78-0.80%中间,但有大型票券商及银行认为,由于年关将近,不少银行认为"一动不如一静",因此估计本次的决标利率可能会高于0.80%.
也有本地银行提到,本次标售的金额200亿台币,略少于先前每个月标售的金额,这也可能让利率略低于0.80%.
财政部委托央行今日标售100-9期273天期国库券发行,金额200亿台币,明日交割.
近二年国库券标售结果大致如下:
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
10月28日 182 250 0.770 2.52
9月 8日 91 350 0.637 2.62
8月10日 273 300 0.855 3.37
4月29日 91 300 0.650 2.86
4月7 日 364 300 0.837 2.86
3月29日 273 200 0.767 4.17
2月24日 182 250 0.710 3.36
1月7日 91 250 0.411 4.68
2010年
12月13日 273 300亿 0.700 2.43
11月25日 91 250亿 0.425 4.28
11月10日 182 200亿 0.550 4.97
10月28日 273 300亿 0.637 2.68
10月21日 364 250亿 0.666 3.96
9月28日 182 300亿 0.550 2.90
8月31日 273 250亿 0.450 6.37
8月 3日 273 300亿 0.593 3.80
7月23日 91 350亿 0.358 3.99
4月12日 273 250亿 0.556 7.07
3月31日 182 200亿 0.500 6.73
3月26日 273 250亿 0.685 3.55
2月 6日 182 250亿 0.179 4.49 (完)
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--记者 高洁如; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。