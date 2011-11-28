〔台湾债市〕RP利率不变,投信、寿险余钱抵销月底赎回压力

资金调度人士表示,近期台股震荡幅度较大,投信多保守操作以因应年底结算,并将资金短暂停泊在RP市场,加上寿险业资金供给充裕,场上要找新钱不难.他们并预期,在市场资金供应无虞的情况下,这个月底料能顺利度过.