〔台湾债市〕RP利率不变,投信、寿险余钱抵销月底赎回压力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月28日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一不变.时序进入月底,盘初即见一般企业走钱,不过投信和寿险尚有余钱注入市场,抵销资金赎回压力,整体市场平稳中略带宽松.
资金调度人士表示,近期台股震荡幅度较大,投信多保守操作以因应年底结算,并将资金短暂停泊在RP市场,加上寿险业资金供给充裕,场上要找新钱不难.他们并预期,在市场资金供应无虞的情况下,这个月底料能顺利度过.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.72%,大区间则落在0.70-0.73%,与上日相同.
交易商统计,本周市场紧缩因子如下:周二(11月29日)国库券发行,金额200亿台币;周四(12月1日)40亿台币富邦银金融债交割.(完)
--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。