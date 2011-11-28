版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 11:55 BJT

〔台湾债市〕RP利率不变,投信、寿险余钱抵销月底赎回压力

路透台北11月28日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一不变.时序进入月底,盘初即见一般企业走钱,不过投信和寿险尚有余钱注入市场,抵销资金赎回压力,整体市场平稳中略带宽松.

资金调度人士表示,近期台股震荡幅度较大,投信多保守操作以因应年底结算,并将资金短暂停泊在RP市场,加上寿险业资金供给充裕,场上要找新钱不难.他们并预期,在市场资金供应无虞的情况下,这个月底料能顺利度过.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.72%,大区间则落在0.70-0.73%,与上日相同.

交易商统计,本周市场紧缩因子如下:周二(11月29日)国库券发行,金额200亿台币;周四(12月1日)40亿台币富邦银金融债交割.(完)

--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐