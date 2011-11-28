〔台湾财政〕273天期国库券决标贴现率0.85%,落于预估区间上缘

路透台北11月28日电---台湾央行周一代财政部标售273天期国库券,其决标贴现率为0.85%,落于市场预估区间0.78-0.85%的上缘.

央行表示,标售结果加权平均利率为0.80%,得标区间为0.55-0.85%.银行业得标比重70.43%、票券业29.57%,保险业为0.

此期国库券投标总额为530.5亿台币,发行金额为200亿,投标倍数为2.65倍,高于上月标售182天期国库券的2.52倍.

该期国库券为足额发行,将在明日交割,到期日为2012年8月28日.

以下为今年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

11月28日 273 200 0.850 2.65

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

2010年

12月13日 273 300亿 0.700 2.43

11月25日 91 250亿 0.425 4.28

11月10日 182 200亿 0.550 4.97

10月28日 273 300亿 0.637 2.68

10月21日 364 250亿 0.666 3.96

9月28日 182 300亿 0.550 2.90

8月31日 273 250亿 0.450 6.37

8月 3日 273 300亿 0.593 3.80

7月23日 91 350亿 0.358 3.99

4月12日 273 250亿 0.556 7.07

3月31日 182 200亿 0.500 6.73

3月26日 273 250亿 0.685 3.55

2月 6日 182 250亿 0.179 4.49 (完)

欲览相关新闻,请点选(here)

--记者 高洁如; 审校 丁淑琴

台湾货币市场相关报导 [TW-MMT-CMN]