《Russell专栏》资源股和商品价格将重现关联性?

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell
路透新加坡11月28日电---大宗商品价格与其生产商股价之间的关联性,自8月股市开始大跌以来便一直减弱.欧债危机愈演愈烈,损及全球经济前景,令股市一蹶不振.
由于股市倾向于比较容易受到重要消息和市场人气的左右;大宗商品则有些是根据供需基本面来决定其价格.因此两者之间的关联性降低并不令人意外.
不过从最近的经验来看,当关联性被打破时,要恢复其关联,通常是较弱的那个涨上来,而不是较强的那个下跌.
在这种情况下,这将暗示如果关联性要达到较为平均的水准,意味着股市会上涨,而不是商品价格下跌.
然鉴于当前全球经济的情况,这听起来是跟我的直觉唱反调.
由于欧洲主权债危机似乎没完没了,并使全球明年落入衰退的可能性大增,商品价格下滑的可能性要大得多.
再加上现在有足够的证据显示,商品需求增长的推手--中国,其经济的放缓程度可能比软着陆还要严重一些.
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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