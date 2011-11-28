《Russell专栏》资源股和商品价格将重现关联性?

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透新加坡11月28日电---大宗商品价格与其生产商股价之间的关联性,自8月股市开始大跌以来便一直减弱.欧债危机愈演愈烈,损及全球经济前景,令股市一蹶不振.

由于股市倾向于比较容易受到重要消息和市场人气的左右;大宗商品则有些是根据供需基本面来决定其价格.因此两者之间的关联性降低并不令人意外.

不过从最近的经验来看,当关联性被打破时,要恢复其关联,通常是较弱的那个涨上来,而不是较强的那个下跌.

在这种情况下,这将暗示如果关联性要达到较为平均的水准,意味着股市会上涨,而不是商品价格下跌.

然鉴于当前全球经济的情况,这听起来是跟我的直觉唱反调.

由于欧洲主权债危机似乎没完没了,并使全球明年落入衰退的可能性大增,商品价格下滑的可能性要大得多.