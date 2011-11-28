〔台湾债市〕量缩收平,对股市大涨反映冷淡

路透台北11月28日电---台湾债市主流券殖利率周一收在平盘附近.虽然意大利有望获得援助的消息激励亚洲股市普遍大涨,但在债市却激不起一丝火花,交易商退场观望令成交值竟缩至仅剩30亿台币.

虽然债市交易气氛如同冰川般冻结,不过交易商认为,时序即将进入12月,10年增额券100/9R将开始发行前交易,且央行要在月底举行理监事会议,此前料引发是否因应景气剧变而进一步调整货币政策的猜测,诸多变数或将让债市的冷冻柜行情因而解冻.

"这应该是我交易台债以来,见过的最低量."一证券商交易主管说.

他认为,台债正处在台股可能提前进入主跌段的利多,以及欧债危机引发信贷危机利空因素相互拉扯的状态中.虽然台股近日力守6,600-6,800点底部关卡不破,但从趋势来看,此一重要支撑不保可能是迟早的事.

亚洲股市周一跳涨,欧元亦走强,因寄望欧洲本周有望拿出一些具体措施,来激活欧元区援助基金,且有报导称国际货币基金组织(IMF)正在准备意大利援救方案.台湾股市收扬1.68%,加权股价指数.TWII涨114.26点至6,898.78点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.30 1.0430 1.0430-1.0499 2.0

10 100/9 A00109=TWO +0.35 1.3255 1.3230-1.3320 28.0

交易商指出,欧债危机至今还没有寻得有效解决方案,让可供避险的资产种类愈来愈少."现金为王"的观念,或许是让台债交易量急冻的可能原因.

"没办法啊,现在连用来避险的债券都不太安全了."证券商交易主管说.

不过台债市场相对封闭,受欧债问题波及的程度也可望减少.交易商普遍认为,12月8日100/9R开始发行前交易後,这些忧虑应可望迎刃而解.

"100/9R会让多空都有可发挥的空间,就先修身养性,等等吧."一证券商交易员说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3255

5 100/6 A00106=TWO 1.0430

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)