〔台湾货币市场〕短率大致平稳,月底将届料使利率微向上

* 短率大致平稳

* 月底将届短率料略微向上

记者 高洁如

路透台北11月28日电---台湾银行间短期利率周一大致平稳,虽然月底将届,但今日市场资金并未见明显趋紧.不过周三(30日)之前,短率预料还是有略微上扬空间.

市场人士指出,央行已许久未调高隔夜代收利率,外商近期资金虽不多,但也没有太紧,整体看来今日资金相对平稳.不过,在短票利率方面,票券商的票量差距很大,以致于成交利率有不同情况.

"今天市场就是平平的,上周和银行讲好,月底要借他们,"一公股银行人士称.

央行委托银行代收隔夜资金利率维持在0.392%不变.

本地时间14:55拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.408%,上日在0.395%;区间为0.392-0.73%,上日在0.299-0.750%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.78%,同上日.

**短票利率不同调**

短票方面,票券商人士表示,票量少的票券商与银行几无成交,不过仍有票券商的成交利率因月底将届而略向上升,他们也表示,不排除月底时有上看0.87%的可能性.

今日30天内短票银行间主要成交利率回升至0.86%,上交易日主要在0.85%.

央行今日存单到期1,502亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共6,306.5亿台币.除今日之外,依序为周二95亿、周三1,222.50亿、周四1,020.50亿、周五2,466.50亿.本周市场紧缩因子如下:周二(11月29日)国库券发行,金额200亿台币;周四(12月1日)40亿台币富邦银金融债交割.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为25亿台币,累计至周日超额准备为2,082亿台币,加计前期1%的超额准备为3,531亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率周一不变.时序进入月底,盘初即见一般企业走钱,不过投信和寿险尚有余钱注入市场,抵销资金赎回压力,整体市场平稳中略带宽松.

资金调度人士表示,近期台股震荡幅度较大,投信多保守操作以因应年底结算,并将资金短暂停泊在RP市场,加上寿险业资金供给充裕,场上要找新钱不难.他们并预期,在市场资金供应无虞的情况下,这个月底料能顺利

度过.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.72%,大区间则落在0.70-0.73%,与上日相同.(完)