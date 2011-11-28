〔台湾数据〕10月领先指标较上月跌0.2%,连续五个月下跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北11月28日电---台湾经济建设委员会周一公布,10月领先指标较上月跌0.2%,为连续五个月下跌.而10月景气灯号亮出代表景气转向低迷的黄蓝灯,综合判断分数为20分.
以下为领先指标相关数据:
10月 9月
领先指标(m/m %) -0.2 -0.2*
领先指标六个月平滑化年变动率(%) -0.7 -0.2*
同时指标(m/m %) -0.6 -0.6*(完)
注: *表修正值.
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--记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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