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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 15:59 BJT

〔台湾数据〕10月领先指标较上月跌0.2%,连续五个月下跌

路透台北11月28日电---台湾经济建设委员会周一公布,10月领先指标较上月跌0.2%,为连续五个月下跌.而10月景气灯号亮出代表景气转向低迷的黄蓝灯,综合判断分数为20分.

以下为领先指标相关数据:

10月 9月

领先指标(m/m %) -0.2 -0.2*

领先指标六个月平滑化年变动率(%) -0.7 -0.2*

同时指标(m/m %) -0.6 -0.6*(完)

注: *表修正值.

参看经建会网站请点击(www.cepd.gov.tw/)

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--记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯

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