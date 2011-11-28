〔台湾汇市〕台币兑美元小幅收升结束六连跌,台股上涨带动外资汇入

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月28日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘微涨0.8分.此前援欧计划传闻鼓舞市场乐观情绪,亚洲股市接连上涨,带动多数亚币走强,尽管午後出现获利了结,缩减台币部分涨幅,但收盘仍结束此前连续六日跌势.
汇银人士指出,台股上涨逾百点带动外资汇入,不过欧债协商僵局未解,加上经济衰退、明年总统大选等高度不确定因素影响,场上追价意愿有限.午後国际货币基金会(IMF)发言人否认援助意大利传言,欧元走势稍稍回落,收敛台币涨幅.
不过,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币一周及一个月期的换汇点仍呈折价,收盘时分别报-0.0250/-0.015以及-0.025/-0.005.
"欧元反弹使得国际美元小跌,市场已经消化大部分坏消息,"一位外汇交易人士称,"不过还是没有明显的方向."
他们表示,随着时序进入月底,出口商卖单将陆续涌现,料给予台币支撑,明日交投区间先看30.35-30.5元间,并持续追踪台股动态.
台湾加权指数.TWII周一收盘大涨1.68%,至6,898.78点;外资及陆资在台股买超11.87亿台币,结束连续八日卖超,上交易日修正後为卖超91.01亿.[ID:nCT0485543]
IMF发言人周一回应媒体提问,称未与意大利当局就融资计划进行磋商.[ID:nCN1245732]
另外,多数新兴亚洲货币周一上涨,受助于空头回补,因之前有报导称IMF准备援救意大利.但由于市场怀疑欧洲领导人能否就解决欧债危机的举措达成一致,令市场涨幅受限.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.452 30.460 30.390-30.460 30.460 7.01 8.56
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.440 30.430 30.390-30.445 30.420 2.90 3.11
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.025/-0.005 0.005/0.020
美元/台币六个月期 -0.145/-0.105 -0.100/-0.075
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--记者 李盈茜; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。