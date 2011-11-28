〔日本新股〕Nexon宣布IPO价格区间,最高集资980亿日圆

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月28日电---日本线上游戏公司Nexon表示,本月首次公开发行(IPO)的目标是集资980亿日圆(13亿美元),尽管Nexon一款热门游戏在韩国遭到一波严重骇客攻击,公司仍继续推动东京挂牌上市计画.
Nexon周一发表声明称,IPO价格区间定在每股1,200-1,400日圆,本月稍早公布的参考价为1,360日圆.
Nexon预定12月14日在东京证交所挂牌,预料这将是2010年12月大冢控股(4578.T)IPO集资约1,600亿日圆以来日本最大IPO案.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。