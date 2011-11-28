〔日本新股〕Nexon宣布IPO价格区间,最高集资980亿日圆

路透东京11月28日电---日本线上游戏公司Nexon表示,本月首次公开发行(IPO)的目标是集资980亿日圆(13亿美元),尽管Nexon一款热门游戏在韩国遭到一波严重骇客攻击,公司仍继续推动东京挂牌上市计画.

Nexon周一发表声明称,IPO价格区间定在每股1,200-1,400日圆,本月稍早公布的参考价为1,360日圆.

Nexon预定12月14日在东京证交所挂牌,预料这将是2010年12月大冢控股(4578.T)IPO集资约1,600亿日圆以来日本最大IPO案.(完)