(重温稿)《中国公开市场预测》一年央票发行量持平,需求平稳收益率料亦将续稳

* 一年央票发行量150亿元,持平于上周

* 一二级利差仍较窄,需求变化不大

* 发行收益率料将续稳

路透上海11月28日电---中国央行公开市场明日将发行150亿元人民币一年期央票,持平于上周.短期内债市进入整理格局,央票二级市场收益率走势平稳,一二级利差仍较窄,一年央票一级市场需求变化不大,预计明日中标收益率仍将走稳.

"平吧,(最近央票)二级(市场收益率)基本上是稳的,"上海一银行交易员称.

北京一券商交易员也认为,在市场需求未现明显波动的情况下,央行调整央票发行收益率的可能性较小,继续持平是大概率事件.

央行上周二发行的150亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率持平于前周的3.4875%,结束此前连续两周跌势;同时还进行了150亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.

因中国通胀见顶,为保经济稳健增长,政府高层已提出要更加注重政策的灵活性,适时适度进行政策预调和微调.而就在近几周,公开市场已频现货币政策微调信号,先是10月末三年期央票收益率15个月来首次下降,及之後暂停发行,再到一年期央票收益率接连两周破局下行.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率为3.4738%.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周净投放220亿元,前周则为小幅净回笼20亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 150

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 20

正回购到期 --

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