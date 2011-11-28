(重温稿)《中国公开市场预测》一年央票发行量持平,需求平稳收益率料亦将续稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 一年央票发行量150亿元,持平于上周
* 一二级利差仍较窄,需求变化不大
* 发行收益率料将续稳
路透上海11月28日电---中国央行公开市场明日将发行150亿元人民币一年期央票,持平于上周.短期内债市进入整理格局,央票二级市场收益率走势平稳,一二级利差仍较窄,一年央票一级市场需求变化不大,预计明日中标收益率仍将走稳.
"平吧,(最近央票)二级(市场收益率)基本上是稳的,"上海一银行交易员称.
北京一券商交易员也认为,在市场需求未现明显波动的情况下,央行调整央票发行收益率的可能性较小,继续持平是大概率事件.
央行上周二发行的150亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率持平于前周的3.4875%,结束此前连续两周跌势;同时还进行了150亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.
因中国通胀见顶,为保经济稳健增长,政府高层已提出要更加注重政策的灵活性,适时适度进行政策预调和微调.而就在近几周,公开市场已频现货币政策微调信号,先是10月末三年期央票收益率15个月来首次下降,及之後暂停发行,再到一年期央票收益率接连两周破局下行.
中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率为3.4738%.
央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.
央行公开市场上周净投放220亿元,前周则为小幅净回笼20亿元.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) 150
(周四) 待定
正回购 (周二) 待定
(周四) 待定
央票到期 20
正回购到期 --
====================================(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。