〔台湾个股〕宏达电没有新策略宣布,明年2月将发表新产品--财务长(更新版)

(新增财务长与分析师评论)

路透台北11月28日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)第四季财测目标下调,肇因于iPHONE 4S开始销售等因素影响,公司明年2月将发表具竞争力的新产品,对明年的营运有信心.

财务长容觉生向路透表示,宏达电并非另一个诺基亚(Nokia)NOK1V.HE.这是容觉生首次针对宏达电股价近日大跌作出回应.宏达电股价在短短九个交易日内下跌超过30%.

"我不觉得有那麽严重,"他指出,即使是最保守的财测,今年出货量仍有4,500万支,高于去年的2,500万支.

"我们明年将专注于产品,要更好且更具竞争力.除了针对美国市场的新款LTE手机,我们还有针对全球市场的手机.我们将推出好几款全球旗舰产品.我们深具信心,"容觉生称.

但投资人担心宏达电的改变不够积极."它的工业设计几乎两年没变.除非它推出一款真的大不相同的手机,否则很难以高价出售这个产品,"香港未来资产管理分析师Roxy Wong称.

"相对于苹果及三星,宏达电缺乏品牌力优势.它的硬体规格比苹果强,但不如三星.一家企业要强化品牌需要时间,因此宏达电改善销售的空间不多,除非它开始降价."

在智慧手机厂商之中,宏达电股价为今年以来表现最差,Research in MotionRIM.TO是唯一例外.宏达电股价已从4月末的纪录高位大跌62%.

宏达电日前无预警下修第四季营收预估,由较上年同期成长20-30%下调为零成长,冲击股价连跌两根跌停板.宏达电周一收跌3.7%,至471.50台币,台股加权股价指数.TWII则上涨1.68%.(完)