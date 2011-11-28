《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月28日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

摩根大通:

欧元/美元:周线颈线位支撑(目前在1.3206)引发一小波空头回补涨势,这波涨势有可能延伸至1.3412/31/66,但仍然无法动摇更大的向下趋势.

美元指数:(欧元/美元)如果明确跌落1.3206,且美元指数升破79.527/79.838(周线颈线位/前次顶部),则将为美元释出一个强力买进讯号.

英镑/美元:只要1.5680/93的重要费波纳奇阻力仍然限制上档,则英镑/美元仍然非常容易受挫.在1.5693的下方,可以预期将测试并跌破1.5272/57的重要支撑.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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