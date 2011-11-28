《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月28日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
摩根大通:
欧元/美元:周线颈线位支撑(目前在1.3206)引发一小波空头回补涨势,这波涨势有可能延伸至1.3412/31/66,但仍然无法动摇更大的向下趋势.
美元指数:(欧元/美元)如果明确跌落1.3206,且美元指数升破79.527/79.838(周线颈线位/前次顶部),则将为美元释出一个强力买进讯号.
英镑/美元:只要1.5680/93的重要费波纳奇阻力仍然限制上档,则英镑/美元仍然非常容易受挫.在1.5693的下方,可以预期将测试并跌破1.5272/57的重要支撑.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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