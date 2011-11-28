〔加拿大股市〕收高创近一个月最大单日涨幅,受欧元区乐观前景提振

路透多伦多11月28日电---加拿大股市周一创下近一个月最大涨幅,因欧洲领导人有望拟定解决欧元区债务危机计画,提振大宗商品价格.

油价、金价和铜价上扬,协助加拿大股市扬升逾1.5%,该股市上周挫跌4%.

受金价和铜价触及一周高点提振,高权重的原料股上涨2%.其中First Quantum Minerals(FM.TO)和Barrick Gold(ABX.TO)涨势居前,First Quantum Minerals劲扬近10%至18.62加元,Barrick Gold(ABX.TO)涨2.4%至51.18加元.

"欧洲传出了部分正面的评论称,他们将大刀阔斧让解决方案到位,"投资顾问公司Manulife Asset Management的主管Philip Petursson说.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高178.15点,或1.55%,报11,640.21点,为11月3日以来最大单日涨幅.

10个主要类股全数上扬,油气股领涨,扬升2.7%.(完)

--编译 王冠中;审校 张荻

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