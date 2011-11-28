〔加拿大股市〕收高创近一个月最大单日涨幅,受欧元区乐观前景提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多11月28日电---加拿大股市周一创下近一个月最大涨幅,因欧洲领导人有望拟定解决欧元区债务危机计画,提振大宗商品价格.
油价、金价和铜价上扬,协助加拿大股市扬升逾1.5%,该股市上周挫跌4%.
受金价和铜价触及一周高点提振,高权重的原料股上涨2%.其中First Quantum Minerals(FM.TO)和Barrick Gold(ABX.TO)涨势居前,First Quantum Minerals劲扬近10%至18.62加元,Barrick Gold(ABX.TO)涨2.4%至51.18加元.
"欧洲传出了部分正面的评论称,他们将大刀阔斧让解决方案到位,"投资顾问公司Manulife Asset Management的主管Philip Petursson说.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高178.15点,或1.55%,报11,640.21点,为11月3日以来最大单日涨幅.
10个主要类股全数上扬,油气股领涨,扬升2.7%.(完)
--编译 王冠中;审校 张荻
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选