《综述》德法推动强制性欧元区成员国债务规定,意在稳定同盟关系

* 柏林及巴黎当局推动取得侵犯欧元区国家预算的权力

* 目标为欧元区17国达成"稳定同盟关系"--德国

* 美国再度要求果断的行动

* 经济合作暨发展组织(OECD)呼吁欧洲央行降息并扩大买进公债

* 穆迪警告称所有欧洲国家主权公债评等面临威胁

路透柏林/布鲁塞尔11月28日电---德国及法国周一加大力度推动新规定,以期能取得否决违反欧盟规定的欧元区成员国预算的强制性权力;而美国正持续施压,和世界其他国家一同拉高声量要求果断行动.

经济合作暨发展组织(OECD)则表示,欧洲央行应该降息,且不应再排拒扩大购买政府公债,藉以恢复外界对欧元区的信心,而欧元区目前已然成为全球经济的主要风险来源.