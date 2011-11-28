更正:〔国际油市〕NYMEX原油期货上涨,欧债希望及美感恩节购物潮提振人气

(更正:内文倒数第四段NYMEX-1月原油期货代码"LCOF2"译文有误,应为"CLF2")

路透纽约11月28日电---美国原油期货周一上涨,因投资者再度乐观认为欧债危机可望得到遏制,而且美国感恩节周末零售销售大好为经济增长带来良好预兆,可能提振石油需求.

与伊朗核计画以及西方政府威胁进一步制裁伊朗有关的地缘政治紧张情势,使得油价更有支撑.

美国原油在盘初升破每桶100美元,不过之後涨幅缩减,因投资人重新思考,在对欧洲进一步采取行动遏制债务危机的预期带动下,油价将近4美元的涨幅是否完全可靠.

有些投资人也怀疑,在就业市场疲软之际,美国感恩节的销售热潮是否能延续整个假期季节.

投资人将准备迎接每周石油库存报告,首先公布的是周二美国石油协会(API)的数据.

路透调查显示,分析师平均预估,11月25日止当周美国原油库存料增加100万桶.馏分油库存减少120万桶、汽油库存增加100万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油期货CLF2上涨1.44美元或1.49%,结算价报每桶98.21美元,交投区间在97.13至100.74美元之间.

伦敦布兰特原油1月期约LCOF2上涨2.60美元或2.44%,结算价报109美元.布兰特原油较美国原油升水扩大至10.79美元,上周五为9.63美元.

官方人士称,德国和法国正在探讨深化欧元区国家财政整合的激进措施,因意识到或可能无法获得欧盟国家对修改欧盟条约的全面支持. [ID:nCN1244520]

全美零售商联合会周日表示,整体而言,感恩节长假周末销售大增16.4%至524亿美元.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

1月原油 98.21 1.44 1.5% 97.13 100.74 296,180 185,841

2月原油 98.33 1.42 1.5% 97.29 100.81 65,056 40,697

12月RBOB汽油 2.5181 0.0692 2.8% 2.4702 2.5471 18,849 10,628

1月RBOB汽油 2.5177 0.0635 2.6% 2.4734 2.5466 44,689 26,806

12月取暖油 2.9699 0.0426 1.5% 2.9422 2.9966 22,746 16,511

1月取暖油 2.9827 0.0505 1.7% 2.9486 3.0100 61,072 31,753

ICE合约

1月布兰特 109.00 2.60 2.4% 106.63 109.49 202,742 128,590

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 537,373 -- 1,292,989 -3,910

汽油 107,023 54,589 133,144 281,476 -4,293

取暖油 136,975 -- 142,196 283,616 -3,132 (完)