〔货币市场〕欧元区资金压力犹存,银行业对欧洲央行的倚赖升高

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约11月28日电---融资压力显示出,欧元区银行业年底前仰赖欧洲央行取得融资的需求增加.而德国和法国正寻求提高对其他欧元区国家预算的影响力.
此外,三个月期欧元/美元互换成本,已高过欧洲央行的美元互换操作成本.
根据法国巴黎银行,银行体系的超额流动性约在2,600亿欧元,其中大部分都未作运用,使得欧洲央行的隔夜存款机制使用率升高.
但在周二的欧洲央行每周标售时,这数据预计不会降低多少.届时会有2,470亿欧元资金到期,而路透调查的预期显示,银行业会将展延超过2,400亿欧元.
"货币市场在年底前都会承压,"摩根士丹利的策略师Laurence Mutkin说.
他表示,流动性充足,"问题在于银行如何看到其帐面上持有政府资产的价值."
此外,美国每周三个月期国库券标售利率为3个基点,为10月17日以来最高,显示在年底压力过去後,短券的需求略为减少.
纽约Jefferies & Co.的货币市场分析师Thomas Simons表示,对于2012年初到期国库券的需求,近来将该区块利率推低至零,近几周的标售结果均有积极买盘.
"但现在三个月期国库券到期日已经更深入2012年,很难再现前几次标售需求情况,"Simons说.(完)
--编译 王冠中;审校 李爽
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