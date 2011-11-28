〔货币市场〕欧元区资金压力犹存,银行业对欧洲央行的倚赖升高

路透纽约11月28日电---融资压力显示出,欧元区银行业年底前仰赖欧洲央行取得融资的需求增加.而德国和法国正寻求提高对其他欧元区国家预算的影响力.

此外,三个月期欧元/美元互换成本,已高过欧洲央行的美元互换操作成本.

根据法国巴黎银行,银行体系的超额流动性约在2,600亿欧元,其中大部分都未作运用,使得欧洲央行的隔夜存款机制使用率升高.

但在周二的欧洲央行每周标售时,这数据预计不会降低多少.届时会有2,470亿欧元资金到期,而路透调查的预期显示,银行业会将展延超过2,400亿欧元.

"货币市场在年底前都会承压,"摩根士丹利的策略师Laurence Mutkin说.

他表示,流动性充足,"问题在于银行如何看到其帐面上持有政府资产的价值."

此外,美国每周三个月期国库券标售利率为3个基点,为10月17日以来最高,显示在年底压力过去後,短券的需求略为减少.

纽约Jefferies & Co.的货币市场分析师Thomas Simons表示,对于2012年初到期国库券的需求,近来将该区块利率推低至零,近几周的标售结果均有积极买盘.

"但现在三个月期国库券到期日已经更深入2012年,很难再现前几次标售需求情况,"Simons说.(完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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