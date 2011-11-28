〔金属期市〕铜价上涨,欧债新乐观情绪提振市场冒险情绪

路透纽约/伦敦11月28日电---铜价周一涨至逾一周高位,因市场寄望欧元区领导人将公布具体措施来处理欧债危机.

分析师说,历经三周整体下跌走势之後,铜价反转走升的时机已到.

铜、股票和其他大宗商品的上涨"是今天市场冒险操作的一部分,因期盼欧洲领袖采取进一步行动解决债务困境,"多伦多的加拿大帝国商业银行(CIBC)商品分析师Peter Buchanan说.