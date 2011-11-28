〔金属期市〕铜价上涨,欧债新乐观情绪提振市场冒险情绪

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约/伦敦11月28日电---铜价周一涨至逾一周高位,因市场寄望欧元区领导人将公布具体措施来处理欧债危机.
分析师说,历经三周整体下跌走势之後,铜价反转走升的时机已到.
铜、股票和其他大宗商品的上涨"是今天市场冒险操作的一部分,因期盼欧洲领袖采取进一步行动解决债务困境,"多伦多的加拿大帝国商业银行(CIBC)商品分析师Peter Buchanan说.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。