〔全球汇市〕投机客在11月22日止当周美元多头仓位增至五周最高--CFTC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约11月28日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客持有的美元多头仓位增至五周高点.
11月22日止当周,美元净多头仓位增至121.1亿美元,前一周为101.3亿美元.
投机客的欧元空头仓位增至85,068口,前一周为76,147口.
瑞郎空头仓位跳增至5,870口,为2010年2月以来最高,关于瑞士央行将采取进一步行动压制瑞郎汇率的臆测升温.
日圆多头仓位升至43,180口,为10月底以来最高.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
11月22日当周 11月15日当周
多头仓位 57,018 49,916
空头仓位 13,838 16,236
净仓位 43,180 33,680
欧元(125,000欧元为1口)
11月22日当周 11月15日当周
多头仓位 25,943 24,048
空头仓位 111,011 100,195
净仓位 -85,068 -76,147
英镑(62,500英镑为1口)
11月22日当周 11月15日当周
多头仓位 20,691 23,355
空头仓位 57,325 56,219
净仓位 -36,634 -32,864
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
11月22日当周 11月15日当周
多头仓位 4,049 5,308
空头仓位 9,919 7,212
净仓位 -5,870 -1,904
加元(100,000加元为1口)
11月22日当周 11月15日当周
多头仓位 29,041 28,819
空头仓位 51,185 46,034
净仓位 -22,144 -17,215
澳元(100,000澳元为1口)
11月22日当周 11月15日当周
多头仓位 43,450 57,352
空头仓位 25,490 33,022
净仓位 17,960 24,330
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
11月22日当周 11月15日当周
多头仓位 12,639 14,255
空头仓位 4,723 3,641
净仓位 7,916 10,614
(完)
--编译 王冠中;审校 李爽
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。