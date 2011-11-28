〔全球汇市〕投机客在11月22日止当周美元多头仓位增至五周最高--CFTC

路透纽约11月28日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客持有的美元多头仓位增至五周高点.

11月22日止当周,美元净多头仓位增至121.1亿美元,前一周为101.3亿美元.

投机客的欧元空头仓位增至85,068口,前一周为76,147口.

瑞郎空头仓位跳增至5,870口,为2010年2月以来最高,关于瑞士央行将采取进一步行动压制瑞郎汇率的臆测升温.

日圆多头仓位升至43,180口,为10月底以来最高.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月22日当周 11月15日当周

多头仓位 57,018 49,916

空头仓位 13,838 16,236

净仓位 43,180 33,680

欧元(125,000欧元为1口)

11月22日当周 11月15日当周

多头仓位 25,943 24,048

空头仓位 111,011 100,195

净仓位 -85,068 -76,147

英镑(62,500英镑为1口)

11月22日当周 11月15日当周

多头仓位 20,691 23,355

空头仓位 57,325 56,219

净仓位 -36,634 -32,864

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月22日当周 11月15日当周

多头仓位 4,049 5,308

空头仓位 9,919 7,212

净仓位 -5,870 -1,904

加元(100,000加元为1口)

11月22日当周 11月15日当周

多头仓位 29,041 28,819

空头仓位 51,185 46,034

净仓位 -22,144 -17,215

澳元(100,000澳元为1口)

11月22日当周 11月15日当周

多头仓位 43,450 57,352

空头仓位 25,490 33,022

净仓位 17,960 24,330

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月22日当周 11月15日当周

多头仓位 12,639 14,255

空头仓位 4,723 3,641

净仓位 7,916 10,614

(完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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