〔标题新闻〕英国首相卡梅伦周五将与法国总统萨科齐会面,讨论欧元区危机

路透基点：鄂州东湖高新签署9亿人民币的项目融资贷款--TRLPC

路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，鄂州东湖高新投资有限公司称已自两家银行获得9亿元人民币(1.31亿美元)九年期定期贷款，为旗下一房地产项目融资。