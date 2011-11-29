〔路透调查〕美国轻质原油价格料在2013年前升至每桶100美元上方

* 分析师对2012年布兰特原油价格的预估与上月大致相同

* 受油管相关消息提振,WTI价格2012年料上扬,价差缩窄

* 在伊朗受制裁的可能性下,供应风险升高

记者 Zaida Espana 编译 王冠中

路透伦敦11月28日电---路透调查显示,美国原油价格料在2013年前升破每桶100美元,因美国致力于控制内陆石油过剩的状况,该情况在过去一年来让美国油价让其他指标低廉许多.

就32位分析师所做的调查预估,美国轻质原油CLc1--亦称西德克萨斯中级油(WTI)--2012年平均价格料为每桶96.50美元,高于上月预估的92.00美元.

中期而言,美国原油价格仍将较布兰特原油出现贴水,尤其若欧盟就伊朗原油祭出制裁的话.制裁将会造成欧洲油市紧俏.

36位分析师平均预估明年布兰特原油期货LCOc1将来到每桶107.00美元,高于10月预估的106.80美元.

明年美国轻质原油期货上扬,缩减两指标价差,11月17日公布恢复Seaway油管运输的计画,将库欣过剩的原油运往德州海岸,数家银行随即下修对价差的预估.

在上述输油管消息公布後,布兰特/WTI价差CL-LCO1=R大幅缩减至每桶9.89美元,先前在10月中曾触及每桶28.10美元的纪录高点.

尽管中长期而言价差料将缩减,但包括高盛在内的分析师表示,在价差近期迅速缩减後,短期内可能会先扩大.

"只要仍须透过船舶、铁路或卡车将库欣过剩的原油运往湾区,就有需要维持部分价差,以带动这类流动,"Natixis大宗商品研究主管Nic Brown说.

"因此,在油管调整完成前,WTI价格仍将低于布兰特原油,但价差会逐步缩减."

德国商业银行分析师警告称,新的制裁行动使得伊朗紧张情势再起,在加上法国收回关于进口禁令的声明,也可能会抵消了Seaway油管调整带来的紧缩效应.

他们在报告中写道,"这可能会推高油价,因为取得伊朗以外原油供应的竞争会升温."

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