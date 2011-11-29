〔OECD报告〕全球应维持货币宽松的政策,实施支撑经济措施(更新版)

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路透巴黎11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一指出,有鉴于经济前景疲弱,OECD国家应维持极为宽松的货币政策,这在多数案例意味让利率接近于零,及通过非传统措施进一步支撑经济.

OECD在半年一度的经济展望报告称,鉴于经济成长的下档风险,已开始升息的经济体应调降利率.

该机构并呼吁多数国家的货币当局准备"紧急应变计画",包括非传统与未经试验的备选方案,以防万一发生不利形势的冲击时可以应对.

欧元区方面,欧洲央行在本月将主要再融资利率降至1.25%後,应推进进一步降息.

"欧元区疲弱的前景及通胀消退,强烈支持着进一步迅速降息."OECD称.

该机构指出,欧洲央行还应确保体系中有充裕的流动性,以使银行间拆借利率降至约0.35%,此为投资银行雷曼兄弟2008年9月瓦解後所见水准.

美国方面,OECD表示美国联邦储备理事会(FED,美联储)应试着将利率维持在当前0.25%的水准,直到2013年底--较目前为止FED所暗示在2013年中前都将维持政策利率于极低档的时间稍长.

OECD指出,随着美国避险地位减退,美国债券收益率(殖利率)应会渐升.

该机构称,在此同时日本央行应维持其零利率政策并扩大资产购买计画,直至通胀触及其1%的隐含目标.

同样,如果通胀迅速下降,英国央行应准备扩大量化宽松规模.OECD在其经济预估中纳入额外1,250亿英镑债券购买计画的考量因素.

OECD还呼吁中国货币当局应允许人民币有效汇率更大幅升值,称这将增加政策操作空间,不过度依赖利率即可更容易控制通胀.

该机构称,朝此方向努力的有效第一步就是以清楚界定的货币篮子管理汇率.

若不实施这样的汇率政策,就得收紧国内货币政策,但那恐导致"经济过度减速"的风险,特别若是房地产价格不断下坠,将影响银行资本调整.

OECD还预测,巴西央行进一步调降政策利率的空间很大;而印度方面,一旦通胀2012年下半年开始下降,印度将可能放松政策.(完)