《台湾重要政经日程》--11月29日-2012年1月14日

==================今日重要政经消息======================
11/29(二)
--09:20 2011资本市场论坛.
--13:30 中央银行货币政策对经济的影响座谈会.
==================近期重要政经消息======================
12/5(一)
--央行公布至11月底外汇存底,10月底为3,933.27亿美元.
--主计处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率,10月为成长1.22%.
12/8(一)
--财政部公布11月进出口金额,10月出口年增率11.7%.
12/8(四)
--财政部标售182天期国库券"财100-10",金额300亿台币.
12/20(二)
--财政部标售273天期国库券"财100-11",金额300亿台币.
--16:00 经济部公布11月外销订单年增率,10月为年增4.38%.
--16:00 主计处公布11月经季调失业率,10月经季调失业率4.30%.
12/23(五)
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年成长1.41%.
12/26(一)
--财政部标售10年期公债100/9R,金额350亿台币.
--16:00 央行公布11月M2货币总计数年增率,上月为年增5.54%.
12/27(二)
*--经建会公布11月领先指标,上月为月减0.2%.
2012年
1/14(六)
--总统与立法委员选举.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年; 审校 丁淑琴