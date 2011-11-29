〔OECD报告〕日本债务不断增加,面临长期利率上升风险

路透东京11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一指出,日本正面临长期利率上升的风险,因政府债务不断增加,恐将损及经济前景,且在成长滑落时难以祭出额外的刺激性支出.

OECD在半年一度的经济展望报告中指出,日本应该藉由在2020年以前改善达成基本预算盈馀的计画,来对收益率(殖利率)跳升做出回应,且应该倚靠消费税来增加税收.

OECD表示,全球经济急遽恶化也将损及日本前景,而日本央行应该扩大买进资产及资金供给操作以支撑经济.

"若经济滑坡风险成为事实,OECD已经点出...有哪些重要宏观经济政策以及结构性改革将会成为提升经济成长的要件."OECD指出.

日本长期利率处于低位已有好一段时间,因日本债务大多为国内投资人持有,但若日本借款成本突然增加,则可能压缩其已然疲弱的公共财政.

OECD指出,在3月11日的震灾与海啸後,日本今年经济将萎缩0.3%,好于OECD在5月时预估的萎缩0.9%.

OECD称,日本明年经济将成长2.0%,先前预估为成长2.2%,因政府计画花费约19万亿(兆)日圆用于灾後重建.

报告提到,2013年日本成长率将放缓至1.6%,因重建支出效应转淡,但国内资本支出及全球需求回温将支撑日本出口导向的经济.

OECD表示,重建支出短期会让日本财政恶化,而日本债务相当于国内生产总值(GDP)的比率将在2013年达到近230%水准,使其公共财正涉入"前所未见"的领域.

OECD提到,就算日本政府达成在2015/16年度将基本预算赤字减半的目标,其公共财政仍将恶化.

OECD认为日本应该改善现有的计画,作法为成立独立机构来评估财政政策.

日本将透过提高所得税及企业税来支应重建支出,并拟提高消费税来支应福利支出增长.但OECD称,比较好的做法是降低企业税并提高消费税以增加税收,因这样做对实体经济的伤害较小.(完)