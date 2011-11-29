〔OECD报告〕欧洲债务危机给美国经济带来的威胁更甚于预期

* 欧洲债务危机给美国经济带来更大的下档风险

* 财政可持续性的承诺将协助复苏

记者 Lucia Mutikani 编译 王冠中

路透华盛顿11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一在最新的经济展望报告中称,欧洲债务危机给美国经济带来的威胁可能比目前预期的严重,并警告称美国复苏可能脱离正轨.

OECD指出,围绕美国经济的不确定性高,且风险主要偏向下档.

"欧洲市场风暴的负面冲击可能比预期的大,可能会让复苏活动脱离正轨,并在财务脆弱的家庭和企业间再次引发忧虑,"OECD称.

截至目前为止,分析师和部分美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员均淡化了欧元区债务危机将会重创整体经济的忧虑.

他们指出的一项原因是,美国对欧元区的出口仅占国内生产总值(GDP)约2%,因此欧元区财政危机带来的影响大多只会显现在股价下滑.

OECD预估,美国今年经济成长1.7%,明年则料成长2.0%.

若欧洲债务危机带来冲击,OECD建议透过延长失业救济、增加所得税抵免以及粮票发放,来减缓财政趋紧情况.

"有效的活络措施,对于把结构性失业风险降到最低至关重要,"OECD称.

OECD预估,美国今年失业率为9.0%,明年料为8.9%.

OECD称,尽管美联储已将隔夜放款利率调降至近零水准,并透过资产购买计画向经济注入约2.3兆(万亿)美元流动性,但美联储仍有支持经济的选项.

"美国联邦公开市场委员会(FOMC)决定至少2013年中都会将短期利率维持在极低水准,是个受欢迎的作法,"OECD称."而调整联储投资组合持有较长天期证券的进一步行动,则可协助确保收益率曲线不会趋陡."(完)