《欧洲政经焦点》欧元区濒临黑暗深渊,等待欧洲央行救赎

路透布鲁塞尔11月28日电---欧元区正紧盯着黑暗深渊.

除非欧洲领袖在12月9日峰会上对主权债危机达成一项政治层面解决对策,同时欧洲央行随後大力干预,支撑政府公债及欧洲银行业,否则欧元或许将开始倒塌.

外国投资人已开始回避欧元区主权债,欧洲银行业则是忙着设法卖掉资产,银行存户从南欧银行业者提领出来的钱愈来愈多,银行间拆借活动陷入急冻,迫使更多银行必须求助于欧洲央行融资.

意大利是欧元区第三大、也是最易受创的经济体,从明年1月开始将有庞大债务需要再融资,而意大利短期借款利率上周五已经达到惊人的8%水准.

根据一名知情消息人士透露,德意志银行执行长(CEO)Josef Ackermann上周对欧盟主席范龙佩提出极为严厉的警告.Ackermann表示,如果政治高层拖延未决持续到明年,这场危机对金融市场的影响有严重恶化的危险.

法国巴黎银行(BNPP.PA)及荷兰国际集团(ING)ING.AS等大型银行这个月相继宣布出脱主权债.法巴银行公布已经在四个月的时间内,卖掉126亿欧元的意大利、西班牙、法国及德国债券.ING表示,它在希腊、意大利、爱尔兰、葡萄牙及西班牙主权债的部位已经削减54亿欧元.

欧洲的总债权人--德国,似乎对要求采取紧急行动的急切声浪无动于衷,一心放在调整欧盟条约,以加强财政纪律方面.

德国总理梅克尔决心防止放任别的国家寅吃卯粮、却由德国纳税人付出代价的现象,她对这场危机所作出的决定,就是由17个欧元国家组成更紧密的财政联盟.

她与德国官员正在利用这波市场风暴,游说盟国同意让联盟拥有新的权力,对于财政偏离轨道的欧元国家,能够推翻该国预算案,必要时,能够诉诸法庭加以惩罚.