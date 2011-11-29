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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 11:57 BJT

《外汇动态》美元/泰铢因月底企业需求而上涨,但日本投资者卖出

0335GMT---美元兑泰铢THB=TH因泰国企业的月底需求而上涨,尽管一些交易员见到日本投资者在买进泰铢,这可能和受洪灾冲击者的再保险有关.

一些海外基金买进美元/泰铢,因其近期的拉回的幅度并不大,或许突显出美元的强劲.分析师建议低见31.20时可以买进.

美元/泰铢上涨0.2%至31.34,交易员表示,可能面临出口商的卖盘阻力.一位在曼谷的交易员称,出口商似乎持有一些美元待售.(完)

--编译 戴素萍; 审校 高琦

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