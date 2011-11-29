〔路透基点〕中国如家并购融资贷款案完成筹组及额度分配--RLPC

路透香港11月29日电---据汤森路透旗下基点引述消息人士报导,中国经济型连锁酒店--如家HMIN.O的收购融资贷款案已结束一般银团阶段,四家银行在一般银团阶段加入承贷.

知情银行界人士表示,此案6月中旬展开副包销时规模为2.5亿美元,但9月底结束副包销时缩减至2.4亿美元,反映出收购需求较小,且如家拥有大量海外现金结余.

这项四年期贷款在11月23日签约,原始承销行瑞士信贷及摩根大通各承贷2,862.5万美元.六家副包销行之中,法国巴黎银行、中国信托商银、及新韩银行各承贷2,400万美元,法国东方汇理银行承贷2,500万美元,Natixis承贷2,675万美元.

一般银团阶段加入的四家银行包括,牵头行中华开发工业银行(2,400万美元)、First Gulf Bank(2,000万美元)、工银亚洲(500万美元),主办行中租迪和承贷1,000万美元.

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375个基点,另有一笔15个基点的流动性溢价,因全球市场状况已导致许多银行的融资成本上升.

所有参贷银行将获得这项流动性溢价.这笔贷款平均期限为2.5年.

承贷2,000万美元的牵头行获得175个基点费用,最高综合收益460个基点(含流动性溢价).

5月末,如家宣布以现金加股票总计4.7亿美元的价格收购莫泰168.持有莫泰168国际控股59%股份的摩根士丹利和其它股东今年2月寻求出售莫泰168.

根据交易设计,如家此次收购将支付约3.05亿美元现金,同时将发行815万股普通股,发行价等于其美国存托股份(ADS)每份40.37美元.瑞士信贷和摩根大通担任如家的财务顾问.(完)