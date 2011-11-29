〔路透基点〕中国北京奔驰48亿元人民币融资案贷款银行确定--RLPC

路透香港11月29日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,四家银行加入由中国农业银行牵头的北京奔驰汽车有限公司48亿元人民币八年期贷款案.

国家开发银行也加入委托主办行之列;中国银行、招商银行及光大银行则加入共同参贷行.

一消息人士表示额度分配正在确定之中.

如先前报导,本贷款案利率为中国人民银行基准贷款利率的100%,宽限期三年.

资金用于北京奔驰的新生产线.

这项贷款案已在市场寻贷逾三个月.一消息人士表示年底前料可签约.(完)