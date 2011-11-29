〔台湾债市〕殖利率微幅收低,盘整等待10年增额券登场

路透台北11月29日电---台湾债市主流券殖利率周二微幅收低,未受包括台股在内的亚股持续反弹利空影响,整体市况未脱低量盘整格局.交易商仍在观望等待下月8日10年增额券100/9R登场时刻的到来.

交易商认为,由于明年公债到期量高达3,900亿台币,较每年约3,200-3,400亿的到期量多出一截,在补券压力趋使下,债市预料在12月可望迎来一波行情.

"台债走自己的路,空也空不动,买也买不下去."一证券商交易主管说.

另一票券商交易员则认为,股市先前大跌了500多点,台债反应冷淡,现在跌深反弹,自然也不用期待殖利率会弹升."债市要动,还是得等100/9R."

亚洲股市和欧元周二对昨日涨势进行整固,投资者谨慎等待欧洲决策者确定杠杆化救助基金的细节,使意大利或西班牙在需要时能获得他们需要的援助.台湾股市周二收盘上涨1.3%,加权股价指数.TWII收高89.87点,至6,988.65点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.30 1.0400 1.0381-1.0436 109.0

10 100/9 A00109=TWO -0.59 1.3196 1.3190-1.3278 28.5

20 100/7 A00107=TWO +0.05 1.7785 1.7785-1.7870 4.5

交易商指出,虽然今日五年券100/6成交值较昨日的2亿台币明显扩增,但整日殖利率变动有限,扣掉高低点,基本波动可能只有0.2个基点,根本无法从当冲赚到钱.

"这都是为了做量啦,非常无聊."证券商交易主管说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7785

10 100/9 A00109=TWO 1.3196

5 100/6 A00106=TWO 1.0400

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)