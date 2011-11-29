《SAFT专栏》日本与公债信心危机

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft 编译 蔡美珍/隋芬

路透11月29日电---日本会变成政府公债信心危机的下一个受害者吗?

尽管日本公共债务高达经济规模的两倍以上,而且还有经济成长低迷及人口老化的问题,但日本政府的10年期举债成本仍然仅略高于1%.

2011年全球市场、或许甚至全球经济的最大主轴,就是政府债券市场的变化,现在推动这股变化的主力,则是投资人发现主权国家有可能违约,而且有时候真的会违约.

目前为止,这对于美国、英国及日本等借款利率受到自己央行庇护的大型经济体而言,其实反而是不错.不过,到了2012年,那些已经攻击过意大利等欧元区国家的狼群,越来越有可能转而盯上其他吊车尾的国家,而基于日本中期基本面的不利条件,该国很可能会成为目标.

"近来其他发达经济体的事件更加显示出,对于财政失衡状况无法持续的国家,市场信心的变化会何等迅速,"国际货币基金组织(IMF)在

上周针对日本发表的一份报告中指出.(here)

就IMF轻描淡写的官式用语而言,这个说法相当于是最高分贝的警告.

"收益率上升可能导致流动性由全球资本市场抽离,干扰外部条件,并透过传导效应,使其他地区主权债收益率遭遇上行压力."

确实,可以说这就是目前欧洲开始发生的情况,银行及各方投资人受到欧洲市场损失的冲击,而在其他地方出售资产来筹集资本.

不只是IMF提出警告.评等机构标准普尔上周表示,日本首相野田佳彦领导的新政府,在债务问题方面并未取得进展,暗示有可能调降日本评等.