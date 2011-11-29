〔台湾汇市〕台币兑美元收升4分,受台股及亚币涨势推动

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透台北11月29日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘升值4分.市场乐观预期欧元区或将提升欧洲金融稳定机构(EFSF)救助能力,台股随区域走势上扬,加之亚币延续上日涨势,在外商银行、出口商抛汇之下,接连推升台币涨势.
汇银人士指出,尽管评级机构纷纷调降欧洲国家主权债评,甚至传出法国评级展望恐遭降至负面,但市场对利空消息已逐渐钝化,银行间转向关注周二召开的欧元集团会议.
不过,他们强调,市场信心依旧脆弱,在台北汇市中,午後又见银行交投获利了结出场,稍稍缩减台币涨幅.
"紧张的气氛没有完全消散,可能是担心晚上会变盘,"一位本地银行交易人士称,"台币小升时,还是会有人出来低接美元."
交易商表示,明日台币交投区间先看30.30-30.50元间,并持续追踪台股连两日涨势能否延续.
台湾加权指数.TWII周二收盘上涨1.30%,至6,988.65点;外资及陆资在台股买超30.44亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超11.87亿.[ID:nCT0486039]
多数新兴亚洲货币周二上涨,因市场憧憬化解欧债危机的努力将有进展,但交易商迅速了结获利,担心欧洲国家领袖立场分歧,可能再度令市场失望.[EMRG/SGCN]
环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]
环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]
----------------------------------------------------------------------------
16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.412 30.452 30.365-30.452 30.452 7.28 7.01
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.382 30.440 30.365-30.417 30.413 3.26 2.90
COSMOS1
----------------------------------------------------------------------------
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.025/-0.005
美元/台币六个月期 -0.210/-0.170 -0.145/-0.105
---------------------------------------------------------------------------- (完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。