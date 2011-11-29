〔台湾汇市〕台币兑美元收升4分,受台股及亚币涨势推动

路透台北11月29日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘升值4分.市场乐观预期欧元区或将提升欧洲金融稳定机构(EFSF)救助能力,台股随区域走势上扬,加之亚币延续上日涨势,在外商银行、出口商抛汇之下,接连推升台币涨势.

汇银人士指出,尽管评级机构纷纷调降欧洲国家主权债评,甚至传出法国评级展望恐遭降至负面,但市场对利空消息已逐渐钝化,银行间转向关注周二召开的欧元集团会议.

不过,他们强调,市场信心依旧脆弱,在台北汇市中,午後又见银行交投获利了结出场,稍稍缩减台币涨幅.

"紧张的气氛没有完全消散,可能是担心晚上会变盘,"一位本地银行交易人士称,"台币小升时,还是会有人出来低接美元."

交易商表示,明日台币交投区间先看30.30-30.50元间,并持续追踪台股连两日涨势能否延续.

台湾加权指数.TWII周二收盘上涨1.30%,至6,988.65点;外资及陆资在台股买超30.44亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超11.87亿.[ID:nCT0486039]

多数新兴亚洲货币周二上涨,因市场憧憬化解欧债危机的努力将有进展,但交易商迅速了结获利,担心欧洲国家领袖立场分歧,可能再度令市场失望.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.412 30.452 30.365-30.452 30.452 7.28 7.01

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.382 30.440 30.365-30.417 30.413 3.26 2.90

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.025/-0.005

美元/台币六个月期 -0.210/-0.170 -0.145/-0.105

---------------------------------------------------------------------------- (完)