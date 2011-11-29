〔日本股市〕日经指数收涨逾2%,受空头回补推升(更新版)

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
(新增细节)
* 连续第二日上涨,空头持续回补
* 欧洲疑虑令涨势受限
* 航运及钢铁类股领涨
路透东京11月29日电---日本股市日经指数周二上涨逾2%,收在两周高点,市场寄望欧洲领袖准备缓轻欧债危机的措施,同时旺盛的美国假期购物季亦开始.
在连跌四周之後,本周涨势是由空头回补所带动.但市场人士多指出,欧洲投资人的卖盘令涨势受限,上档空间无多,因可能需要一段时间才能看出处理债务危机上有所进展.
目前投资人正反应法国和德国考虑推动财政同盟的因素,这愈发被视为避免欧元区瓦解的最後机会,在此同时今日稍晚可能通过支持欧洲纾困基金的协议.
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。