〔日本股市〕日经指数收涨逾2%,受空头回补推升(更新版)

(新增细节)

* 连续第二日上涨,空头持续回补

* 欧洲疑虑令涨势受限

* 航运及钢铁类股领涨

路透东京11月29日电---日本股市日经指数周二上涨逾2%,收在两周高点,市场寄望欧洲领袖准备缓轻欧债危机的措施,同时旺盛的美国假期购物季亦开始.

在连跌四周之後,本周涨势是由空头回补所带动.但市场人士多指出,欧洲投资人的卖盘令涨势受限,上档空间无多,因可能需要一段时间才能看出处理债务危机上有所进展.