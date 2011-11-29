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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 15:52 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元上扬,市场乐观预期EFSF扩容细节定案

0741GMT---欧元/美元EUR=上涨0.3%,报1.3344美元,因市场乐观预期欧洲官员或将宣布适当措施提高欧洲金融稳定机构(EFSF)救助能力.

美元指数.DXY下跌0.3%,至79.046,受较高风险货币升势打击.

英镑/美元GBP=D4变动不大,报1.5517美元,稍晚英国政府将公布秋季报告.

美元/日圆JPY=持平报77.91日圆.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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