〔新兴汇市〕欧债危机有解憧憬支撑亚洲货币,但市场气氛仍审慎

路透新加坡11月29日电---多数新兴亚洲货币周二上涨,因市场憧憬化解欧债危机的努力将有进展,但交易商迅速了结获利,担心欧洲国家领袖立场分歧,可能再度令市场失望.

"最好还是逢高出脱包括亚币在内的风险资产,我们认为未来几周没有什麽值得乐观的理由,"法国东方汇理银行分析师Frances Cheung指出.

"欧洲仍有一些政治障碍,而亚洲的经济数据也没帮上忙,"Cheung称.